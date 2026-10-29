Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Controllato progresso per il cambio Euro / CAD, che chiude in salita dello 0,25%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,6423. Rischio di discesa fino a 0,638 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,6466.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)