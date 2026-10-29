Avio svetta sul FTSE MIB dopo contratto con MBDA. Analisti lo collegano al SAMP/T francese

(Teleborsa) - Il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna
è Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, dopo che ieri sera ha annunciato
la firma di un nuovo contratto del valore di oltre 55 milioni di euro
. Nello specifico, nell'ambito di un accordo quadro già esistente con MBDA in Francia, Avio ha sottoscritto un ordine di produzione per la fornitura di motori a propellente solido (Solid Rocket Motors - SRM) e delle relative superfici aerodinamiche per il sistema di difesa ASTER 30.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo
ricordano che, alla fine di giugno 2026, il portafoglio ordini
di Avio relativo alla propulsione tattica ammontava a 675 milioni di euro; il nuovo contratto ne rappresenta circa l'8%. Il portafoglio ordini complessivo di Avio (incluso il settore spaziale) si attestava a 2,05 miliardi di euro.
Non va inoltre dimenticato che, il 23 ottobre, MBDA e Thales hanno reso noto che l'Organizzazione per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), agendo per conto del governo francese, ha assegnato a Eurosam un contratto per la produzione di 4 ulteriori unità di tiro del sistema di difesa aerea SAMP/T NG
. Con questo ordine, il numero totale di sistemi SAMP/T NG commissionati dalla Francia sale a 12.
"Riteniamo che il contratto annunciato ieri da Avio sia correlato a quello francese per il sistema SAMP/T - scrivono gli analisti - qualora venisse confermato, ciò dimostrerebbe che Avio è in grado di ottenere ordini per un valore compreso tra 12 e 14 milioni di euro per ogni nuova batteria SAMP/T venduta
. Si segnala inoltre che Francia e Italia stanno attivamente proponendo il sistema SAMP/T a diversi paesi alleati, tra cui Svizzera, Ungheria, Kuwait, Iraq, Ucraina e Turchia. Consideriamo la notizia positiva e non ancora scontata dal mercato".Avio si attesta a 33,14 Euro, con un aumento del 2,57%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,32 e successiva a 33,81. Supporto a 32,83.