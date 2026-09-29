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Technoprobe svetta sul Ftse Mib

Goldman Sachs alza prezzo obiettivo

Finanza
Technoprobe svetta sul Ftse Mib
(Teleborsa) - Seduta in corsa per Technoprobe che guadagna il 5,6% posizionandosi in vetta al Ftse Mib (+0,6%).

Ad alimentare gli acquisti è la valutazione positiva da parte di Goldman Sachs che ne ha incrementato il target price da 40 a 44 euro, confermandone la raccomandazione di acquisto.

Le implicazioni di medio periodo di Technoprobe confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 32,32 euro con primo supporto visto a 31,32. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 30,68.
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