BBVA, quotazioni in calo a Madrid

(Teleborsa) - Si muove in perdita Banco di Bilbao , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,99% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della banca spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di BBVA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,15 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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