Milano 28-ott
49.824 +0,40%
Nasdaq 28-ott
29.813 +0,55%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 +0,07%
Francoforte 28-ott
25.704 +0,44%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 23.094,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 23.094,83 in apertura.
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