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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 5,40%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 24.796,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 5,40%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+5,4%), archiviando le contrattazioni a 24.796,98 punti.
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