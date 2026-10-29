Bristol Myers Squibb alza la guidance sul fatturato 2026 ma abbassa quella sull'utile

(Teleborsa) - Bristol Myers Squibb , colosso statunitense della biofarmaceutica, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi pari a 13,1 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto ai 12,2 miliardi dello stesso periodo del 2025. Negli Stati Uniti i ricavi sono saliti del 9% a 9,1 miliardi, mentre a livello internazionale sono cresciuti del 3% a 4 miliardi (+4% a cambi costanti).



Il Growth Portfolio ha registrato ricavi per 7,7 miliardi di dollari (+12%), trainato da Opdivo Qvantig, Breyanzi (+46%), Reblozyl (+22%), Camzyos (+42%) e Opdualag (+23%). Il Legacy Portfolio è cresciuto dell'1% a 5,4 miliardi, grazie all'anticoagulante Eliquis (+25% a 4,7 miliardi), in parte compensato dalla concorrenza dei generici su Revlimid (-47%) e Pomalyst (-81%).



L'utile per azione è stato di 1,05 dollari, contro 1,08 dollari un anno prima, mentre quello rettificato è sceso a 1,35 dollari da 1,63 dollari. Entrambi includono un impatto netto negativo di 0,58 dollari per azione legato a oneri per ricerca e sviluppo acquisita (IPRD) e proventi da licenze, contro 0,20 dollari nel terzo trimestre 2025. Il margine lordo è sceso al 68,3% dal 71,9%, per effetto del mix di prodotti e di un onere una tantum legato alla risoluzione di un contratto.



BMS ha alzato la guidance 2026 sui ricavi a 49,75-50,25 miliardi di dollari, dai precedenti 49-50 miliardi, grazie allo slancio diffuso del portafoglio. La stima di utile per azione rettificato è stata aggiornata a 6,35-6,55 dollari, dai precedenti 6,75-7 dollari, per includere un impatto negativo di 0,60 dollari per azione da oneri IPRD e proventi da licenze. Confermata la crescita delle vendite di Eliquis tra il 20% e il 25%.



"Abbiamo registrato un altro trimestre di crescita a doppia cifra del nostro Growth Portfolio, che è aumentato del 12% e riflette lo slancio continuo del nostro portafoglio diversificato - ha dichiarato il CEO Christopher Boerner - L'approvazione di Zenbexus, il primo CELMoD della sua classe, porta un nuovo tipo di trattamento per i pazienti con mieloma multiplo ed è uno dei diversi traguardi recenti della pipeline. Restiamo concentrati su un'esecuzione disciplinata, investendo dove vediamo le maggiori opportunità".

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