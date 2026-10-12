Bristol Myers, trattamento contro fibrosi polmonare idiopatica raggiunge l'endpoint primario

(Teleborsa) - I farmaci sperimentali di Bristol Myers Squibb , destinati al trattamento di un raro tumore endocrino e di una forma letale di malattia polmonare, hanno dato esito positivo negli studi in fase avanzata, rafforzando la pipeline di nuovi prodotti dell'azienda farmaceutica.



L'azienda ha reso noto che i pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica – una patologia cronica che causa cicatrizzazione polmonare e ostacola l'ossigenazione del sangue – hanno registrato un significativo miglioramento della respirazione dopo aver assunto una dose ridotta della pillola sviluppata dalla società, denominata admilparant. Lo studio rientrava nella terza e ultima fase di sperimentazione richiesta per l'approvazione di un nuovo farmaco.



Un'analisi intermedia programmata, relativa a uno studio in fase avanzata su pazienti affetti da tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (una rara tipologia di cancro che origina dalle cellule endocrine del tratto gastrointestinale o del pancreas), ha evidenziato che il farmaco RYZ101 dell'azienda ha rallentato in modo significativo la progressione della malattia.

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