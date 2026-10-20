General Motors, utili crescono oltre le attese nel terzo trimestre ma restringe intervallo guidance Ebit ed EPS 2026

Nuovo buyback da 20 miliardi e dividendo trimestrale da 0,18 dollari

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 General Motors ha registrato un fatturato di 50,0 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto al pari periodo dell'esercizio 2025, facendo meglio anche del consensus che si è fermato a 48,5 miliardi. A livello operativo, l'EBIT adjusted ha accelerato del 21,6% a 4,1 miliardi, con il relativo margine passato dal 6,9% all'8,2%. L'utile netto attribuibile agli azionisti è più che raddoppiato 3,3 miliardi da 1,3 miliardi del periodo di confronto, mentre l'utile per azione (EPS) diluito adjusted ha raggiunto i 3,70 dollari, in miglioramento del 32,2% rispetto al 3Q25 e battendo le stime degli analisti di 3,32 dollari.



Guidance



Per l'intero anno 2026, l'azienda di Detroit ha aggiornato le previsioni sull'EBIT rettificato, restringendone l'intervallo da 14-16 miliardi a 14,5-15,5 miliardi di dollari. Inoltre, GM prevede un utile netto attribuibile agli azionisti compreso tra 8,9 e 9,5 miliardi di dollari; un flusso di cassa operativo del settore automobilistico tra 17,3 e 20,3 miliardi e un EPS diluito compreso tra 9,72 e 10,72 dollari. Ancora, è stata rivista al rialzo la guidance del free cash flow rettificato del settore automobilistico da un intervallo 9,5-11,5 miliardi a 11,5-12,5 miliardi di dollari. É stata ristretta, infine, la previsione dell'EPS diluito rettificato da 12-14 dollari a 12,75,13,75 dollari.



Nuovo buyback e dividendo trimestrale



General Motors ha completato il programma di riacquisto di azioni proprie da 6 miliardi di dollari e il Cda ha approvato un nuovo piano pluriennale di riacquisto di azioni proprie per un valore di 20,0 miliardi di dollari, che non prevede una data di scadenza. Al 30 settembre 2026, la società contava 849 milioni di azioni in circolazione, in calo rispetto ai 904 milioni di fine 2025.



Infine, il Consiglio ha deliberato un dividendo trimestrale in contanti sulle azioni ordinarie in circolazione, pari a 0,18 dollari per azione, pagabile il 17 dicembre 2026 agli azionisti che risulteranno tali alla chiusura delle contrattazioni del 4 dicembre 2026.

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