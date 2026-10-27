Cofle, Websim taglia il target price ma Buy confermato

(Teleborsa) - WAEBSIM
ha abbassato il target price (a 5 euro da 6 euro) e confermato la raccomandazione (Buy, dato il potenziale puside di oltre il 180%) sul titolo Cofle
, azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di control cables e sistemi di comando a distanza.
Gli analisti ricordano che nel primo semestre
l'azienda è tornata in utile (0,9 milioni) grazie alla nuova base costi. I ricavi sono cresciuti del
+2,6% a 25 milioni e l’EBITDA margin è salito al 15,5% dal 4,8% di un anno prima. Nel periodo l’azionista di controllo (Valfin) ha versato un milioni di euro in conto futuro aumento di capitale.
Websim ha lasciato invariate le proiezioni
di ricavi (49,8 milioni, 54,3 milioni e 57,6 milioni nel 2026-28E) ed EBITDA reported (5,3 milioni, 7,5 milioni e 8,0 milioni). A livello di bottom line, prevede l’utile netto sostanzialmente invariato (0,1 milioni, 1,8 milioni e 2,2 milioni nel triennio 2026-2028). Gli analisti rivedono invece la PFN 2026 a 16,6 milioni (12,8 milioni), a causa del maggiore assorbimento di circolante emerso nel primo semestre con il ritorno alla crescita. Ciò implica un deleveraging più graduale, con la leva che passa da 3,1x a 2,0x PFN/EBITDA nel 2028E (2,4x e 12,4x in precedenza).
La riduzione del prezzo obiettivo, spiega il broker, riflette principalmente un risk-free rate più alto e l’eventuale diluzione a seguito del futuro aumento di capitale.
Tra i catalyst
per il titolo gli analisti identificano tre elementi: la conferma nei risultati FY26 della marginalità del 1H26 (EBITDA margin al 15,5%), la ripresa del ciclo agricolo (ca. 57% dei ricavi) dal 2027 e lo sviluppo di EPB (Electronic Parking Brake) e meccatronica.