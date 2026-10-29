Eventi e scadenze del 29 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 29/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

Cibus TEC - Fiere di Parma - Manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dagli ingredienti alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, riunisce 1200 espositori e 40.000 professionisti del settore provenienti da oltre 100 Paesi, per presentare innovazioni e tecnologie all'avanguardia. (da martedì 27/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

ABS Europe 2026 - Vicenza, Vicenza Exhibition Centre - 1ª edizione della fiera dedicata alla filiera di adesivi, colle, sigillanti, schiume, nastri e resine, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e A151, in contemporanea con A&T - Automation & Testing ed Expo Industria (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

A&T Vicenza 2026 - Vicenza, Fiera di Vicenza - 4ª edizione di A&T Vicenza - Automation & Testing, la fiera B2B per l'industria e le PMI manifatturiere del Nordest, organizzata da A&T Srl, società acquisita da Italian Exhibition Group (IEG). Sei i focus espositivi: automazione e robotica, intralogistica, digital manufacturing, testing e metrologia, sistemi di controllo e additive manufacturing. In programma oltre 300 espositori, più di 80 convegni e workshop e progetti speciali come l'IA Forum (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

Il Salone del Leasing - Lease 2026 - Milano, Monte Rosa 91 - 9ª edizione dell'importante appuntamento nazionale per l'industria del leasing italiana, dal titolo "Scenari di crescita in un mondo complesso"”. Ideato da Assilea con l'obiettivo di far incontrare gli operatori del settore, oltre a rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende leader. Tra i partecipanti, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Paolo Guzzetti (Presidente Assilea), il Viceministro Leo, Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria con delega per il Credito la Finanza e il Fisco), Salvatore Saulino (AD UniCredit Leasing), Massimo Tripuzzi (DG Crédit Agricole Leasing Italia), Gabriele Decò (DG CredemLeasing) e Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo) (da mercoledì 28/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

"Impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e sulla sicurezza sociale" - Roma, Palazzo Wedekind - Il Seminario Tecnico ISSA viene ospitato dall'INPS ed è stato organizzato in collaborazione con la Commissione Tecnica ISSA sulle Politiche dell'Occupazione e l'Assicurazione contro la Disoccupazione (TC Occupazione) e la Rete Europea ISSA (IEN). Dopo i saluti istituzionali del Presidente INPS, Gabriele Fava e di Abi-Ramia Caetano, Segretario Generale, International Social Security Association (ISSA), seguirà l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone (da giovedì 29/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

"Trade, value chains and financial linkages in the global economy" - Roma, Palazzo Koch - La Banca d'Italia e la BCE organizzano la 5ª edizione della conferenza "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale" che riunisce studiosi di primo piano provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni di policy per discutere i recenti sviluppi del commercio internazionale, delle reti globali di produzione e delle interconnessioni finanziarie, nonché le loro implicazioni macroeconomiche (da giovedì 29/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

Vertice UE-Canada - Montréal - Vertice tra Unione europea e Canada, ospitato dal Primo Ministro canadese Mark Carney, con il Presidente del Consiglio europeo António Costa e il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Al centro del confronto il partenariato strategico, commercio e investimenti, difesa e sicurezza e la mobilità dei giovani (da giovedì 29/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) - I ministri dell'Energia si riuniranno a Lussemburgo per discutere della proposta di regolamento sugli oneri di rete, volta a rendere le bollette dell'energia elettrica dell'UE adeguate alle esigenze future. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla sicurezza energetica nell'immediato e a più lungo termine, nonché sui potenziali obiettivi energetici per il quadro post-2030

09:30 - Impact of artificial intelligence on the labour market and social security - Roma, Palazzo Wedekind - Seminario dell'ISSA, l'Associazione internazionale della sicurezza sociale, dal titolo "Impact of artificial intelligence on the labour market and social security". Parteciperanno il Segretario generale dell'ISSA Marcelo Abi-Ramia Caetano, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, il Sottosegretario Alessio Butti, il Presidente dell'INPS Gabriele Fava e il Direttore generale Valeria Vittimberga. In collegamento il Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi ENI Award, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Censimento permanente delle imprese 2025 - Roma, sede centrale Istat - Presentazione dei primi risultati del Censimento permanente delle imprese 2025 dove parteciperanno ricercatori esperti dell'Istat e relatori esterni. I relatori si confronteranno sull'analisi dei dati preliminari della terza edizione della Rilevazione multiscopo, parte integrante del Censimento permanente delle imprese, che restituisce informazioni relative all'anno 2025

12:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Auditorium dell'Acquario di Genova - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà presente agli "Stati Generali della Logistica del Nord Ovest"

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

15:00 - Il fabbisogno informativo delle imprese - Roma, Palazzo Esposizioni - 3° incontro del ciclo di seminari sul presente e sul futuro della statistica ufficiale, organizzato dall'Istat in occasione del Centenario della fondazione dell'Istituto. Il confronto sarà dedicato al fabbisogno informativo delle imprese, nel percorso di avvicinamento alla Conferenza Nazionale di Statistica. Tra gli interventi, l'AD di Bayer Italy Arianna Gregis, il Presidente di Webuild Gian Luca Gregori e l'AD di DAMI Elisabetta Pieragostini

15:00 - Assiom Forex - Fall Conference 2026 - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - Fall Conference 2026 di ASSIOM FOREX, organizzata in collaborazione con AIAF (Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria), dal titolo "Macro Trends in Financial Markets - La nuova rotta dei mercati tra AI, cybersecurity e finanza digitale". Il confronto sarà dedicato a tesorerie digitali, moneta digitale e digital asset per il mercato europeo e all'impatto dell'IA su servizi e mercati finanziari, tra applicazioni, sicurezza e resilienza. Tra gli interventi, il Presidente di ASSIOM FOREX Massimo Mocio, il Presidente di AIAF Pietro Poletto e il CEO di Microsoft Italy Vincenzo Esposito

15:00 - Camera dei Deputati - "La cultura liberale", messaggio di Fontana - Sala della Regina di Montecitorio - Seminario "La cultura liberale", nell'ambito del ciclo promosso dalla Camera per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Luigi Compagna e Giovanni Orsina dialogano con Nicola Porro, con un messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana

15:00 - Question time - Ministro Urso - Senato della Repubblica - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato

16:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, co-presiede la riunione plenaria del Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE)

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Presidente della Repubblica del Costa Rica, Fernandez Delgado

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Adidas - Risultati di periodo: Q3 2026

Amazon - Risultati di periodo

Amplifon - Assemblea: Sede ordinaria e straordinaria: Approvazione dell’aumento di capitale riservato a GN Store Nord, mediante emissione di 56 milioni di azioni a servizio dell’acquisizione di GN Hearing, modifiche statutarie per l’adeguamento al D.Lgs. 47/2026, nomina di un amministratore e integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito del perfezionamento dell’acquisizione - ore 12.00 - unica convocazione

Amundi - Risultati di periodo: Q3 2026

AB InBev - Risultati di periodo: Q3 2026

BBVA - Risultati di periodo: Q3 2026

Baxter International - Risultati di periodo

Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo

Caterpillar - Risultati di periodo

Lufthansa - Risultati di periodo

Edison - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Eli Lilly - Risultati di periodo

Elica - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurocommercial Properties - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

First Solar - Risultati di periodo

Harley-Davidson - Risultati di periodo

High Quality Food - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hyatt - Risultati di periodo

ING Groep - Risultati di periodo: Q3 2026

Intel - Risultati di periodo

Italgas - Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call - CDA: Presentazione risultati del terzo trimestre 2026

Lloyds Banking Group - Risultati di periodo

Mastercard - Risultati di periodo

Merck - Risultati di periodo

Panasonic Holdings - Risultati di periodo

Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

Repsol - Risultati di periodo: Q3 2026

SanDisk - Risultati di periodo

Seri Industrial - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Shell - Risultati di periodo: Q3 2026

Societe Generale - Risultati di periodo: Q3 2026

Starbucks - Risultati di periodo

STMicroelectronics - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

T.RowePrice - Risultati di periodo

TotalEnergies - Risultati di periodo: Q3 2026

Universal Music Group - Risultati di periodo: Q3 2026

Volkswagen - Risultati di periodo: Q3 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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