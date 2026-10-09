Milano 10:56
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Londra 10:56
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Vola a Francoforte Salzgitter

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte Salzgitter
Grande giornata per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,81%.
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