Francoforte: scambi in positivo per Beiersdorf

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia di prodotti per la cura della persona , che lievita del 2,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Beiersdorf più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 83,17 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 81,57. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 80,57 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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