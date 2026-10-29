Kushner punta sulla sicurezza domestica: accordo da 7,6 miliardi per acquisire ADT

Al centro del progetto, lo sviluppo di nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Thrive Holdings, società di investimento e sviluppo d’impresa legata alla venture capital Thrive Capital di Joshua Kushner, ha raggiunto un accordo per acquisire ADT , azienda statunitense specializzata nei servizi di sicurezza domestica e aziendale, per 7,6 miliardi di dollari in contanti.



La notizia sta galvanizzando il titolo ADT che, sulla piazza di Wall Street, mostra una salita bruciante del 34,08% sui valori precedenti.



Un premio del 46% sul prezzo delle azioni

L’offerta prevede il pagamento di 10 dollari per azione, con un premio di quasi il 46% rispetto al prezzo di chiusura del titolo ADT del 27 ottobre. L’operazione attribuisce alla società un enterprise value, comprensivo dell’indebitamento netto, di 15,3 miliardi di dollari. Il finanziamento dell’acquisizione sarà fornito da fondi gestiti da società affiliate ad Apollo Global Management.



La strategia di Thrive Holdings sull’intelligenza artificiale

L’intesa rappresenta una delle maggiori operazioni finora realizzate da Thrive Holdings, costituita nel 2025 con l’obiettivo di investire in imprese e accompagnarle nell’adozione dell’intelligenza artificiale. La strategia punta in particolare a integrare nuove tecnologie nei servizi tradizionali, dalle società di contabilità ad altre attività che utilizzano ancora processi prevalentemente analogici.



A differenza dei fondi di private equity tradizionali, Thrive Holdings opera attraverso una struttura di capitale permanente, che le consente di mantenere e gestire le aziende partecipate nel lungo periodo, senza essere vincolata a una vendita entro una scadenza prestabilita.



ADT punta su innovazione e nuovi servizi

Fondata oltre 150 anni fa, ADT è uno dei nomi storici del settore della sicurezza negli Stati Uniti. L’azienda offre servizi destinati a proteggere abitazioni e imprese e punta a sfruttare la nuova proprietà per ampliare la propria offerta e accelerare l’innovazione tecnologica.



"Grazie al capitale di lungo periodo e alle competenze tecnologiche di Thrive Holdings, ADT avrà nuove opportunità per accelerare l’innovazione, migliorare l’esperienza dei clienti e garantire maggiore tranquillità a un numero ancora più ampio di abitazioni e aziende", ha dichiarato Jim DeVries, amministratore delegato di ADT.

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