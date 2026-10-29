Prysmian viaggia in vetta a Piazza Affari dopo conti e rialzo guidance

(Teleborsa) - Brilla Prysmian
, che passa di mano con un aumento del 4,22%, portandosi in vetta a Piazza Affari, dopo avere aumentato
ancora la guidance 2026 in scia il miglior trimestre di sempre. Il terzo trimestre infatti si è chiuso con accelerazione della crescita organica del fatturato al 13,1%, EBITDA adjusted a 851 milioni di euro (+32,1%) e margine in aumento al 16,8% (14,8%, 3Q25).
Gli analisti di Jefferies
scrivono che il terzo trimestre è stato "ottimo" con la "maggior parte dei segmenti in linea sia in termini di crescita che di margini e una performance molto forte nell'elettrificazione (20% in più), in particolare nel settore I&C, supportata dalla solidità dei data center statunitensi, che ha portato a un superamento delle aspettative sull'EBITDA (7% in più)". Evidenziano anche che "la guidance sull'EBITDA è stata rivista al rialzo, raggiungendo il valore medio di 3,1 miliardi di euro, con un incremento del 6%, e il flusso di cassa libero a 1,8 miliardi di euro, con un incremento del 10%". Ricordano inoltre che il raggiungimento degli obiettivi per il 2028 avverrà con 2 anni di anticipo. E aggiungo che è stato approvato il piano di investimenti di 700 milioni di euro per il secondo laminatoio di barre di rame, la capacità di media tensione e i cavi rivestiti in metallo per la corrente continua. Per Jefferies Prysmian è Buy
con target price a 165 euro
.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo specializzato nella produzione di cavi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prysmian
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 114,4 Euro. Supporto visto a quota 108,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 120.