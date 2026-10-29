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Prysmian viaggia in vetta a Piazza Affari dopo conti e rialzo guidance

Per Jefferies è Buy con target price a 165 euro

Finanza, Consensus
Prysmian viaggia in vetta a Piazza Affari dopo conti e rialzo guidance
(Teleborsa) - Brilla Prysmian, che passa di mano con un aumento del 4,22%, portandosi in vetta a Piazza Affari, dopo avere aumentato ancora la guidance 2026 in scia il miglior trimestre di sempre. Il terzo trimestre infatti si è chiuso con accelerazione della crescita organica del fatturato al 13,1%, EBITDA adjusted a 851 milioni di euro (+32,1%) e margine in aumento al 16,8% (14,8%, 3Q25).

Gli analisti di Jefferies scrivono che il terzo trimestre è stato "ottimo" con la "maggior parte dei segmenti in linea sia in termini di crescita che di margini e una performance molto forte nell'elettrificazione (20% in più), in particolare nel settore I&C, supportata dalla solidità dei data center statunitensi, che ha portato a un superamento delle aspettative sull'EBITDA (7% in più)". Evidenziano anche che "la guidance sull'EBITDA è stata rivista al rialzo, raggiungendo il valore medio di 3,1 miliardi di euro, con un incremento del 6%, e il flusso di cassa libero a 1,8 miliardi di euro, con un incremento del 10%". Ricordano inoltre che il raggiungimento degli obiettivi per il 2028 avverrà con 2 anni di anticipo. E aggiungo che è stato approvato il piano di investimenti di 700 milioni di euro per il secondo laminatoio di barre di rame, la capacità di media tensione e i cavi rivestiti in metallo per la corrente continua. Per Jefferies Prysmian è Buy con target price a 165 euro.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo specializzato nella produzione di cavi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prysmian rispetto all'indice.

La situazione di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 114,4 Euro. Supporto visto a quota 108,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 120.


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