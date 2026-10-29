Si muove in ribasso Knorr-Bremse a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi frenanti , che passa di mano in perdita del 4,26%.



L'andamento di Knorr-Bremse nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario del fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 89,7 Euro. Prima resistenza a 94,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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