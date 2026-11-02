Francoforte: si concentrano le vendite su Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi frenanti , con una flessione del 2,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Knorr-Bremse rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario del fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 87,73 Euro. Prima resistenza a 89,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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