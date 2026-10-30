Francoforte: movimento negativo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi frenanti , con un ribasso del 2,45%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 86,93 Euro. Prima resistenza a 88,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 86,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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