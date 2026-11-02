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Francoforte: andamento negativo per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Knorr-Bremse
Rosso per il produttore di sistemi frenanti, che sta segnando un calo del 2,16%.
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