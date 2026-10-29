USA, richieste sussidi disoccupazione in leggero calo a 194 mila unità

(Teleborsa) - Scendono leggermente, contro attese per un piccolo aumento, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 24 ottobre, i "claims" sono risultati pari a 194 mila unità, in calo di 1.000 unità rispetto alle 195 mila della settimana precedente, contro aspettative degli analisti per 198 mila.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 196.750 unità, in calo di 1.250 unità rispetto nella settimana precedente (198.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 17 ottobre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.701.000, in calo di 21.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.722.000).

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