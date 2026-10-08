Appuntamenti macroeconomici dell'8 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 08/10/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.194 Mld ¥; preced. 2.989 Mld ¥)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 19 Mld Euro; preced. 21,3 Mld Euro)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 197K unità)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,8%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 79 Mld piedi cubi; preced. 64 Mld piedi cubi)
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