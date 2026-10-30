Milano 12:02
49.679 -0,65%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:02
10.762 +0,38%
Francoforte 12:02
25.917 -0,47%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Debole la giornata del 29 ottobre per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un calo dello 0,31%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,641, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6367. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6453.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```