Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Debole la giornata del 29 ottobre per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un calo dello 0,31%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,641, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6367. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6453.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)