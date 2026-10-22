Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,66%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 60.635. Supporto a 59.972. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61.299.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)