Milano 9:16
48.964 -1,37%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:16
10.684 -0,64%
25.405 -0,93%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,66%.

Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 60.635. Supporto a 59.972. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61.299.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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