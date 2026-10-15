Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un -0,01%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 60.601. Supporto a 59.456. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61.745.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)