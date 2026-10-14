Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il FTSE Mid Cap, che conclude in progresso dello 0,35%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60.603. Supporto stimato a 59.459. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61.748.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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