Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il FTSE Mid Cap, che conclude in progresso dello 0,35%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60.603. Supporto stimato a 59.459. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61.748.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)