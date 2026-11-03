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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +1,29%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 61.928. Rischio di discesa fino a 60.925 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 62.931.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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