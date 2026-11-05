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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,03%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 50.505,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,03%
Ribasso per Milano, in flessione dell'1,03%, termina le contrattazioni a 50.505,87 punti.
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