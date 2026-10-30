BP, utili ai massimi degli ultimi 18 anni e debito in netto calo

(Teleborsa) - BP ha annunciato un utile balzato ai massimi degli ultimi 18 anni, grazie all'impennata dei margini di raffinazione.



Pertanto l'utile netto rettificato si è attestato a 8,46 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,21 miliardi di dollari dell'anno precedente. Oltre la metà dell'utile proviene dalla divisione che comprende la raffinazione e la commercializzazione del petrolio.



L'indebitamento netto è sceso a 13,87 miliardi di dollari, rispetto ai 22,3 miliardi di dollari di soli tre mesi prima, superando l'obiettivo prefissato dall'azienda con un anno di anticipo.



L'amministratore delegato, Meg O'Neill, ha dichiarato "Viviamo in un periodo dinamico, caratterizzato da volatilità e interruzioni dei flussi commerciali, che continuano a definire i mercati energetici."



"L'intero settore ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. Le raffinerie hanno operato quasi a pieno regime per compensare le carenze, le navi hanno percorso rotte diverse e più lunghe e il rilascio di prodotti dalle riserve strategiche e commerciali sta contribuendo a colmare i divari di approvvigionamento".



"Sono orgogliosa del contributo che bp sta dando per garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico. In quanto azienda globale integrata nel settore petrolifero e del gas, la nostra connettività, dal giacimento alla pompa di carburante, rappresenta un'importante fonte di forza e resilienza, soprattutto grazie alla nostra capacità di collegare l'offerta alla domanda."









(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)

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