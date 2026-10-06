Ion rassicura i creditori che non adotterà strategie aggressive sul debito da 11 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Ion Platform, società del miliardario italiano Andrea Pignataro, ha rassicurato gli investitori di non voler ricorrere a tattiche aggressive che sottrarrebbero valore ai creditori (titolari di crediti per 11 miliardi di dollari). Lo scrive il Financial Times, dopo aver visionato i risultati del terzo trimestre condivisi con gli investitori.



Il gruppo di tecnologia finanziaria ha dichiarato di puntare al rimborso integrale dei finanziatori e di non prevedere operazioni di liability management del tipo attuato negli ultimi anni da alcune società concorrenti attive nel mercato del debito junk. All'inizio dell'anno le obbligazioni del gruppo hanno subito un forte calo, poi parzialmente recuperato, a causa dei timori che l'intelligenza artificiale potesse penalizzare il suo business del software.



Nei risultati del terzo trimestre, Ion ha affermato di "non prendere in considerazione operazioni di priming o drop-down financing, scambi non pro-rata o coercitivi, operazioni di uptier o di eliminazione delle clausole di garanzia, né altre operazioni simili di gestione delle passività". Ha inoltre aggiunto che non adotterà tali tattiche "a prescindere dalla flessibilità consentita dagli accordi di finanziamento".



Ion Platform, la divisione più importante del gruppo, ha registrato ricavi trimestrali pari a 643 milioni di dollari, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le distribuzioni di cassa alla società controllante hanno raggiunto i 409 milioni di dollari dall'inizio dell'anno, segnando un calo del 35% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'utile netto dei primi nove mesi dell'anno è salito a 363 milioni di dollari, contro i 137 milioni dell'anno precedente, mentre il rapporto tra debito ed EBITDA della società è sceso a 6,15 volte, rispetto alle 7,95 volte registrate l'anno prima.



Oltre a fornire queste rassicurazioni, Ion ha comunicato agli investitori che "continua a puntare al riacquisto opportunistico di debito sul mercato". Dall'inizio dell'anno, il gruppo ha riacquistato circa 250 milioni di dollari del proprio debito a prezzi scontati.

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