S&P 500, utili del terzo trimestre a +31,6%. Ma le sorprese positive si riducono

(Teleborsa) - La stagione delle trimestrali americane conferma una crescita degli utili robusta, ma con meno sorprese positive rispetto ai trimestri precedenti. Secondo lo S&P 500 Earnings Scorecard di LSEG I/B/E/S, gli utili delle società dell'indice sono attesi in aumento del 31,6% nel terzo trimestre 2026. Il dato combina risultati già pubblicati e stime e risulta in rialzo rispetto al 30,6% stimato a inizio ottobre. Escludendo l'energia, la crescita si ferma al 26,4%.



Finora hanno presentato i conti 299 società su 500, pari al 60% dell'indice. Tra queste, l'81,6% ha battuto le attese sugli utili, contro l'86,1% del secondo trimestre e l'84,1% del primo. La sorpresa media si attesta al 4,5%, quasi la metà dell'8,5% registrato nel trimestre precedente. Per le società che hanno già pubblicato, la crescita effettiva degli utili è del 32,4%.



Sul fronte dei ricavi, la crescita stimata è del 13,6% (14,2% per le società che hanno già riportato). Solo il 69,9% delle società ha superato le attese, contro il 77,7% del secondo trimestre, con una sorpresa media del 2,4%.



A livello settoriale, la corsa è trainata dall'energia, con utili più che raddoppiati (+146,2%), e dalla tecnologia (+68,9%). Seguono materiali (+32,8%) e industriali (+24,5%). In fondo alla classifica i beni di consumo discrezionali (+3,9%), il real estate (+5,5%) e i beni di consumo di base (+5,8%). Spicca la frenata dei servizi di comunicazione: la crescita stimata è scesa al 18,5% dal 49% atteso a inizio mese, ed è l'unico settore con una sorpresa media negativa (-1,5%). Nei beni di consumo discrezionali il 31% delle società ha deluso le attese sugli utili e il 55% quelle sui ricavi.



Per il quarto trimestre gli analisti stimano una crescita degli utili del 29,7%, in lieve rialzo rispetto al 28,5% di inizio ottobre. Sull'intero 2026 è attesa una crescita del 36,1%, che dovrebbe rallentare al 16,4% nel 2027. Lo S&P 500 tratta a 19 volte gli utili attesi nei prossimi dodici mesi e a 22,8 volte quelli degli ultimi dodici.



(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)

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