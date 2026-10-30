Caixabank, margine d'interesse netto +2,9% e utile netto +12,9% nei nove mesi

(Teleborsa) - Il Gruppo CaixaBank ha registrato un utile netto di 4,96 miliardi di euro tra gennaio e settembre 2026, in progresso del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (4,40 miliardi di euro), grazie a una crescita generalizzata dei propri business.



I ricavi da servizi (gestione patrimoniale, assicurazioni sulla vita e commissioni bancarie) sono aumentati del 7,7% su base annua, raggiungendo i 4,18 miliardi di euro. Nello specifico, i ricavi derivanti dalla gestione patrimoniale sono cresciuti del 12,5% (a 1,67 miliardi di euro) grazie all'aumento dei volumi di patrimonio gestito, mentre i ricavi derivanti dalle assicurazioni sulla vita sono aumentati del 14,5%, arrivando a 1 miliardo di euro. Le commissioni bancarie, invece, sono diminuite dello 0,9%, attestandosi a 1,51 miliardi di euro, a causa del calo del 2,1% delle commissioni bancarie ricorrenti, dovuto in parte all'effetto dei programmi di fidelizzazione della clientela.



Nei primi nove mesi del 2026, il margine di interesse netto è aumentato del 2,9% su base annua, raggiungendo gli 8,19 miliardi di euro, grazie alla crescita dei volumi.



CaixaBank serve già 21,1 milioni di clienti in Spagna e Portogallo (con una crescita netta di quasi 480.000 unità nell'ultimo anno) attraverso una rete di oltre 4.500 filiali e detiene un patrimonio di oltre 683 miliardi di euro. La banca ha registrato una maggiore dinamicità commerciale e un aumento della clientela nell'ambito del Piano Strategico 2025-2027, grazie al suo impegno per il servizio clienti, a una piattaforma di distribuzione omnicanale unica e a un'ampia offerta di prodotti.



L'amministratore delegato di CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha spiegato che "questi nove mesi sono stati molto positivi: stiamo acquisendo clienti, incrementando la nostra attività e realizzando una crescita aziendale equilibrata. Grazie alla nostra solida posizione, continueremo a essere al fianco di famiglie e imprese, creando valore per i nostri clienti, i nostri azionisti e la società nel suo complesso".



"Abbiamo compiuto ulteriori progressi nel nostro processo di trasformazione, volto a offrire un servizio migliore ai nostri clienti. Stiamo integrando l'intelligenza artificiale e nuovi strumenti tecnologici in tutta l'organizzazione, con miglioramenti già visibili sia nell'esperienza del cliente che nelle capacità commerciali".

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