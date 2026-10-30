Colgate-Palmolive, nel terzo trimestre ricavi +4,6% ed eps core +7%

(Teleborsa) - Colgate Palmolive ha chiuso il terzo trimestre con vendite nette aumentate del 4,6% a 5,37 miliardi di dollari mentre, a livello organico, la crescita è stata del 3,6%.



L'utile per azione è salito del 3% a 0,94 dollari mentre il dato core ha registrato un incremento del 7% a 0,97 dollari.



Il margine di profitto lordo è aumentato di 80 punti base al 60,2% ( a livello core +90 punti base al 60,3%).



Le previsioni



L'azienda prevede ora un aumento del fatturato netto del 4-5% (rispetto al 2-6% previsto in precedenza) e una crescita organica sostanzialmente in linea con i risultati dei primi nove mesi dell'anno (rispetto all'1%-4% previsto in precedenza). Inoltre, si attende un aumento del margine di profitto lordo rispetto a una situazione sostanzialmente invariata.



Il commento del management

Il presidente e CEO Noel Wallace, afferma: "Restiamo concentrati sull’esecuzione della nostra strategia 2030, con un’enfasi sulla promozione dell’innovazione premium basata sulla scienza, e continuiamo a investire nei nostri brand a livello globale, sostenuti da un ulteriore aumento a doppia cifra della spesa pubblicitaria in questo trimestre".

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