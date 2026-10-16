Alcoa, utili oltre le attese nel terzo trimestre ma il fatturato manca le attese

(Teleborsa) - Alcoa ha archiviato il terzo trimestre 2026 con utili oltre le attese, senza però centrare la stima sul fatturato. Nel dettaglio, la società ha riportato un eps rettificato di 1,82 dollari, superiore al consensus pari a 1,54 dollari, mentre i ricavi si sono fissati a 3,7 miliardi rispetto ai 3,78 miliardi attesi.



L'outlook

Per il quarto trimestre del 2026, la società prevede di mantenere le solide performance operative registrate nel terzo trimestre del 2026 e di registrare un aumento della produzione e delle spedizioni in entrambi i segmenti, grazie al mantenimento di una maggiore stabilità del sistema di raffinazione e al continuo incremento della produzione da parte del portafoglio di impianti di fusione.



Le parole del management

"Nel terzo trimestre, abbiamo portato avanti l'acquisizione di AliGroup, migliorato le prestazioni delle raffinerie e aumentato la produzione in tutto il nostro portafoglio di impianti di fusione", ha dichiarato William F. Oplinger, Presidente e CEO di Alcoa. "Guardando al futuro, restiamo concentrati sul rafforzamento delle prestazioni in materia di sicurezza, sul mantenimento della stabilità operativa e sullo sfruttamento di questo slancio per concludere l'acquisizione di AliGroup nella prima metà del 2027".



La performance del titolo

Il titolo Alcoa ha archiviato la seduta di Wall Street a +0,85% per poi accelerare e chiudere a +1,68% nell'after-market.

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