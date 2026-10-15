Eni protagonista agli African Energy Awards 2026, riconoscimenti per l’esplorazione e il progetto Congo LNG

I premi sono stati consegnati nel corso dell'African Energy Week 2026 per i successi di Eni lungo l’intera catena del valore dell'energia in Africa

(Teleborsa) - Eni ha ottenuto il riconoscimento di Exploration & Production Leader of the Year agli African Energy Awards 2026, mentre Congo LNG ha ricevuto il premio Gas Monetization of the Year.



Le motivazioni dei riconoscimenti

I due riconoscimenti, consegnati nell'ambito dell’African Energy Week 2026, in corso a Città del Capo - si legge in una nota - premiano le attività di Eni lungo l’intera catena del valore dell’energia, dall’esplorazione e produzione allo sviluppo e alla commercializzazione delle risorse di gas naturale, evidenziando il contributo dei suoi progetti all’evoluzione del panorama energetico africano.



L'Africa rappresenta il principale bacino produttivo di Eni. Presente nel continente dal 1954, il Gruppo opera oggi in 13 Paesi africani (Algeria, Angola, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Ghana, Kenya, Libia, Mozambico, Namibia, Nigeria e Tunisia), con una produzione di circa 900 mila barili di olio equivalente al giorno, corrispondente a poco più della metà della produzione complessiva di idrocarburi di Eni. Tale presenza si fonda su costanti successi esplorativi e su un modello di sviluppo che si distingue per la rapidità con cui le scoperte vengono trasformate in produzione e in valore per i Paesi ospitanti.



L'attestazione di Exploration & Production Leader of the Year

Il premio Exploration & Production Leader of the Year riconosce i risultati esplorativi conseguiti da Eni nel proprio portafoglio africano, tra cui il pozzo Algaita-01 nel Blocco 15/06 offshore dell’Angola e il pozzo Murene South-1X nel Blocco CI-501 offshore della Costa d’Avorio.



In Angola, la scoperta Algaita-01, effettuata da Azule, la joint venture tra Eni e bp, amplia il potenziale esplorativo del Blocco 15/06, un’area produttiva consolidata dove le infrastrutture esistenti e i progetti di sviluppo integrato favoriscono una valorizzazione efficiente di nuove risorse. Il blocco ospita inoltre l’Agogo Integrated West Hub di Azule, che integra i giacimenti di Agogo e Ndungu e rafforza il potenziale produttivo di lungo termine dell’area.



In Costa d'Avorio, la scoperta Murene South-1X si aggiunge allo sviluppo del progetto Baleine di Eni, entrato in produzione nel 2023. A seguito della decisione finale di investimento (FID) per la Fase 3, adottata nel maggio 2026, il progetto continua ad espandersi, rafforzando ulteriormente il portafoglio esplorativo e produttivo dell’azienda nel Paese.



Il premio Gas Monetization of the Year

Congo LNG ha ricevuto il premio Gas Monetization of the Year mentre la Repubblica del Congo consolida il proprio ruolo di Paese esportatore di GNL. Il progetto valorizza le risorse di gas della licenza offshore Marine XII per soddisfare la domanda del mercato domestico e destinare ulteriori volumi ai mercati internazionali. Con l’avvio della seconda fase, Congo LNG ha raggiunto una capacità complessiva di liquefazione pari a 3 milioni di tonnellate annue, equivalenti a circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas. Combinando la fornitura di gas al mercato interno con le esportazioni di GNL, Congo LNG contribuisce allo sviluppo del settore gas del Paese, sostenendo al contempo la diversificazione degli approvvigionamenti internazionali.

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