Eni, completato in Libia il Bouri Gas Utilization Project

(Teleborsa) - Eni , in partnership con la National Oil Corporation (NOC) della Libia attraverso la joint venture Mellitah Oil & Gas, ha annunciato il completamento del Bouri Gas Utilization Project (GUP), e l'avvio della messa in servizio, consentendo il recupero del gas associato prodotto dal giacimento di Bouri, nel settore offshore occidentale della Libia.



L'iniziativa ha previsto la realizzazione e l'installazione del nuovo Bouri Gas Recovery Module (GRM) e delle relative infrastrutture di collegamento, e consentirà il recupero e il trattamento di gas precedentemente destinato al flaring. Si tratta di uno dei più rilevanti interventi di riduzione delle emissioni nel settore energetico libico, e contribuirà a migliorare le performance ambientali del sistema produttivo del Paese riducendo le emissioni di gas serra di circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno.



Il gas recuperato sarà destinato al mercato domestico con una produzione incrementale di circa 700 milioni di metri cubi all'anno, contribuendo a soddisfare la domanda del settore elettrico, e favorirà inoltre maggiori volumi destinabili all'esportazione verso l'Europa attraverso il gasdotto GreenStream.



In Libia sono inoltre in corso altri sviluppi strategici, tra cui il progetto Strutture A&E, dedicato alla messa in produzione di nuove risorse gas offshore per il mercato domestico e l'export, e interventi di ammodernamento e ottimizzazione delle infrastrutture di produzione e trasporto del gas.









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