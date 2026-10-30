Francoforte: in calo AIXTRON

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che tratta con una perdita del 2,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di AIXTRON evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di AIXTRON rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 33,78 Euro, mentre i supporti sono stimati a 32,66. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 34,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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