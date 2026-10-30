Milano 12:13
49.670 -0,66%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:13
10.763 +0,38%
Francoforte 12:13
25.907 -0,51%

Fresnillo in discesa a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Fresnillo in discesa a Londra
Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che tratta in perdita del 4,41% sui valori precedenti.
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