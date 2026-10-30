Londra: in calo Computacenter

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , con un ribasso del 2,19%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Computacenter mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,42%, rispetto a +0,47% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le tendenza di medio periodo della società britannica di tecnologia e servizi informatici si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52,33 sterline. Supporto stimato a 50,33. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 54,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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