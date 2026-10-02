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Londra: positiva la giornata per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Airtel Africa
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con una variazione percentuale del 2,17%.
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