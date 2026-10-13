Londra: andamento rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che avanza bene del 2,28%.



La tendenza ad una settimana di Airtel Africa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Airtel Africa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,891 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,009. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,819.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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