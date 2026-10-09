Londra: giornata depressa per Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che presenta una flessione del 2,07%.



Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo studio di Airtel Africa presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 3,003 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 3,073. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 2,975.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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