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Londra: movimento negativo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Airtel Africa
Si muove verso il basso l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con una flessione del 2,09%.
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