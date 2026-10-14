Londra: scambi negativi per Airtel Africa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con una flessione del 2,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Airtel Africa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,787 sterline con area di resistenza individuata a quota 2,859. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,763.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```