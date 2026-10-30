Parigi: in rally EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Protagonista il gruppo di occhialeria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 188,3 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 179,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 173,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```