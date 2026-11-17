Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo di occhialeria , con un ribasso del 2,41%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di EssilorLuxottica rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'andamento di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 182,1 Euro e supporto a 178,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 185,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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