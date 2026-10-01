Più Medical, La Farmaceutica trasferisce intera quota all'azionista GSM

Riorganizzazione veicoli societari famiglia Maroni

(Teleborsa) - Nell'ambito di una riorganizzazione e razionalizzazione dei veicoli societari attraverso cui la famiglia Maroni detiene la propria partecipazione in Più Medical , l'azionista La Farmaceutica ha trasferito a un altro socio, GSM, l'intera partecipazione detenuta nella società, pari a 280.272 azioni ordinarie e 90.119 azioni a voto plurimo, complessivamente corrispondenti al 4,92% del capitale e all'11,06% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee.



Pertanto, ad oggi, GSM detiene 2.695.500 azioni ordinarie e 350.000 azioni a voto plurimo, rappresentative rispettivamente del 40,43% del capitale, in luogo del 35,51% precedentemente detenuto, e del 57,99% dei diritti di voto esercitabili, in luogo del 46,93% dei diritti di voto precedentemente esercitabili.



In considerazione del fatto che GSM e La Farmaceutica sono partecipate dai medesimi azionisti riconducibili alla famiglia Maroni, la riorganizzazione non ha determinato variazioni degli assetti di controllo di Più Medical. Inoltre, le 90.119 azioni a voto plurimo trasferite da La Farmaceutica a GSM hanno conservato tale natura.



Il resto dell'azionariato vede V.F. Pharma con il 21,24% del capitale, IPOC 9 al 20,35% mentre il mercato è al 17,98%.







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