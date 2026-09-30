Più Medical, ricavi semestrali pro-forma in crescita del 31% con integrazione delle farmacie acquisite

(Teleborsa) - Più Medical , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e nella gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati pro-forma in crescita del 31% a 17,5 milioni di euro e un utile netto pro-forma di 0,6 milioni, rispetto agli 0,1 milioni dello stesso periodo del 2025. L'EBITDA pro-forma adjusted si è attestato a 1,8 milioni, in calo per i maggiori costi della struttura centrale e dell'integrazione delle farmacie acquisite. Nel frattempo il gruppo ha completato a luglio l'acquisizione di Farmacia Formaggia e ha firmato ad agosto l'accordo per il 60% di Farmacia dell'Aquila.



I risultati



I dati pro-forma, predisposti come se le operazioni straordinarie fossero avvenute a inizio anno, includono il contributo di Farmacia Formaggia per l'intero semestre. I ricavi pro-forma si sono attestati a 17,5 milioni di euro, rispetto ai 13,4 milioni del primo semestre 2025, con un contributo di Farmacia Formaggia pari a 4 milioni, mentre le tre farmacie acquisite a fine 2025 hanno registrato ricavi in crescita del 3,4%. Su base contabile, i ricavi consolidati sono pari a 13,6 milioni.



L'EBITDA pro-forma adjusted è pari a 1,8 milioni di euro, contro i 2 milioni dell'anno precedente, con un margine sceso dal 14,8% al 10,4%. Il calo riflette l'aumento dei costi della struttura centrale, per 0,5 milioni, e i maggiori costi di integrazione del network, per 0,35 milioni, solo in parte compensati dal contributo di Farmacia Formaggia. L'EBITDA pro-forma adjusted delle sole farmacie è invece cresciuto del 16% a 2,5 milioni. L'EBIT contabile si è attestato a 0,7 milioni, mentre il risultato netto pro-forma è pari a 0,6 milioni, beneficiando del venir meno dei bonus una tantum al management registrati nel 2025.



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 3,1 milioni di euro, rispetto ai 4,9 milioni di fine 2025, per effetto degli investimenti nella ristrutturazione di tre farmacie, dell'acconto per Farmacia Formaggia e del saldo prezzo delle acquisizioni di fine 2025.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 rappresenta per Più Medical una fase importante nel percorso di costruzione della piattaforma industriale che abbiamo delineato al mercato - ha dichiarato Stefano Maroni, CEO di Più Medical - I ricavi consolidati pro-forma crescono del 31% e l'EBITDA pro-forma adjusted delle farmacie aumenta del 16%, nonostante il semestre sia stato caratterizzato da significativi investimenti nell'integrazione e nella riqualificazione delle farmacie acquisite, nell'inserimento di nuove competenze professionali e nel rafforzamento della struttura centrale del Gruppo".



"Come abbiamo indicato fin dall'inizio, l'integrazione di una nuova farmacia è un processo industriale che richiede un periodo di circa 12 mesi per esprimere pienamente il proprio potenziale - ha aggiunto - Farmacia Formaggia, acquisita a luglio, porta al Gruppo non soltanto dimensione e redditività, ma anche competenze distintive in nuove aree di business. L'accordo sottoscritto ad agosto per l'acquisizione del 60% di Farmacia dell'Aquila rafforza ulteriormente questa direzione. La nostra ambizione è far evolvere progressivamente Più Medical da piattaforma di consolidamento di farmacie a piattaforma integrata di healthcare territoriale, mantenendo la farmacia come principale punto di accesso al paziente".



L'outlook



Nel secondo semestre Più Medical proseguirà nella crescita per linee esterne attraverso lo scouting di nuove farmacie in grado di apportare redditività e competenze, con l'obiettivo di evolvere verso una piattaforma integrata di healthcare territoriale. Sul piano industriale, il gruppo sarà impegnato in iniziative commerciali e retail per rafforzare la visibilità del brand, oltre che in investimenti nei punti vendita, nell'offerta di prodotti e servizi, nella formazione del personale e nelle infrastrutture IT e digitali.

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