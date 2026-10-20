GPI, Intermonte ribadisce "neutral" ma riduce prezzo obiettivo a 15 euro

(Teleborsa) - Intermonte conferma il rating "neutral" su GPI , riducendone invece il target price da 16,5 a 15 euro che riflette "principalmente un minor premio speculativo, piuttosto che un indebolimento dei fondamentali", spiega il report.



Nel primo semestre 2026, GPI "ha registrato una redditività resiliente nonostante una crescita organica più debole, mentre l'indebitamento netto ha risentito dell'assorbimento di capitale circolante".



Per il futuro, gli analisti prevedono "una crescita più contenuta nei segmenti Care e Software, compensata parzialmente da un'ulteriore espansione dei margini, favorita dalla riorganizzazione in corso. Il management mantiene una visione positiva sul segmento Software, sostenuta da ricavi ricorrenti, una costante crescita internazionale e una resilienza che va oltre la domanda legata al PNRR".



Sul fronte speculativo, "non sono stati forniti aggiornamenti in merito a una potenziale partnership che coinvolgerebbe FM"; data l'assenza di sviluppi da luglio 2025, Intermonte riduce "la probabilità attribuita a uno scenario di acquisizione".



Gli analisti prevedono ora una "crescita organica inferiore, sostanzialmente compensata da una maggiore redditività, mentre la generazione di cassa dovrebbe rimanere positiva, seppur su livelli più bassi a causa del capitale circolante netto". Complessivamente, stimano ricavi pari a 551 milioni di euro (+1% su base reported, -0,4% su base organica) rispetto alla precedente previsione di 577 milioni di euro (+6% su base reported, +4% su base organica), un EBITDA di 122,4 milioni di euro (+8% su base annua) con un margine del 22,2% (rispetto al 21,4% precedente) e un indebitamento netto sostanzialmente stabile su base annua a 402 milioni di euro, considerando che "il free cash flow viene in gran parte destinato al pagamento dei dividendi".

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