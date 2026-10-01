Symphonia SGR, ingresso di Pietro Cesare Solidoro come gestore di fondi

(Teleborsa) - Dopo la recente nomina di Carlo Trabattoni in qualità di CEO di Symphonia SGR, la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Investis prosegue nel percorso di rafforzamento della propria struttura e delle competenze di investimento con l'ingresso di Pietro Cesare Solidoro nel ruolo di Gestore di Fondi.



Pietro Cesare Solidoro porta in Symphonia SGR oltre dieci anni di esperienza nell'equity research e nell'asset management, maturata in primarie realtà finanziarie italiane e internazionali. Prima del suo ingresso è stato Equity Portfolio Manager presso Mediolanum Gestione Fondi SGR. In precedenza, all'interno della stessa società, ha ricoperto il ruolo di Buy-Side Equity Analyst. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato una significativa esperienza nell'equity research presso Bestinver e Banca Aletti, seguendo società quotate appartenenti a diversi settori, tra cui beni di lusso e di consumo, TMT, servizi finanziari e real estate.



"Siamo lieti di accogliere Pietro nel nostro team. La sua esperienza nella gestione azionaria, nell'analisi fondamentale e nella selezione degli investimenti rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro Gruppo - ha commentato Carlo Trabattoni, CEO di Symphonia SGR - Il suo ingresso contribuisce a rafforzare ulteriormente le competenze del team di gestione di Symphonia SGR e la nostra capacità di individuare opportunità di investimento attraverso un approccio rigoroso e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo per i nostri clienti".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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