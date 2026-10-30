Vivenda, Banca Finnat avvia copertura con Buy e vede continuo recupero nella redditività

(Teleborsa) - Banca Finnat ha avviato la copertura su Vivenda , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'Out Of Home e Digital Out Of Home Advertising con un modello di business basato sui restauri sponsorizzati a costo zero, con un target price di 0,69 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Vivenda Group nasce nel 2006 quale concessionaria di Pubblicità OOH e DOOH, attiva nell'installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in location esclusive e di massima visibilità pubblica. Nel 2009 nasce la controllata Vivenda Lavori attraverso la quale viene avviato e prende piede il core business dei restauri sponsorizzati, a costo zero per i committenti, dI monumenti ed edifici pubblici e privati sui quali, in contropartita, vengono affissi gli OOH/DOOH pubblicitari.



Vivenda intende esportare il proprio modello di restauro sponsorizzato anche all'estero, con la costituzione (2023) di una controllata (100%) a Dubai (ancora in fase di start up) e di una controllata (80%) spagnola (2025) la quale ha già avviato le prime vendite con l'avvio dei primi cantieri.



A consuntivo del primo semestre 2026 Banca Finnat rileva come, a fronte di un Valore della Produzione contrattosi di oltre il 15% annuo, un forte ridimensionamento dei costi operativi (-32,8%) abbia consentito al margine operativo lordo (Ebitda) di tornare positivo per 652 mila euro, da una perdita operativa lorda di 1,3 milioni al 30 giugno 2025 e di generare un utile netto di 159 mila euro da una perdita

netta di 1,2 milioni a consuntivo del primo semestre 2025.



In merito alle attese sul prossimo triennio, Banca Finnat stima un continuo recupero nella redditività. Il tasso medio annuo di crescita del Valore della Produzione dovrebbe attestarsi al 5,3% ma con una crescita media annua del Valore Aggiunto del 46%.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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